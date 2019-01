Junior de Barranquilla faz sondagem para contratar Guerra, do Palmeiras

O Atlético Junior, de Barranquilla, na Colômbia, está interessado no meia Alejandro Guerra, do Palmeiras. Dirigentes do clube procuraram nos últimos dias representantes do jogador para falar de possíveis valores de salários e de tempo de contrato para uma transferência em definitivo. O atleta venezuelano não tem sido utilizado na equipe alviverde e não foi inscrito no Campeonato Paulista.

Guerra chegou ao Palmeiras no início de 2017, após se destacar na campanha do título da Copa Libertadores pelo Atlético Nacional, também da Colômbia. O meia foi pouco utilizado no ano passado pelo técnico Luiz Felipe Scolari e na virada do ano despertou o interesse de outros times. O Cerro Porteño, do Paraguai, o Atlético-MG e o Fortaleza demonstraram interesse.

Curiosamente, o Atlético Junior é o primeiro adversário do Palmeiras na Copa Libertadores deste ano. O clube colombiano ganhou no último fim de semana a Superliga do país, ao vencer nos pênaltis o Tolima, e no fim de 2018 foi vice da Copa Sul-Americana. Nas primeiras conversas com os agentes do jogador, a pedida salarial de Guerra foi considerada alta.

O atleta venezuelano não foi inscrito pelo clube para a disputa do Campeonato Paulista. Das 26 vagas disponíveis, o Palmeiras relacionou 25 nomes. Guerra tem 33 anos e teve como maior destaque na carreira a passagem pelo Atlético Nacional. Em três temporadas, foram cinco títulos, além de receber o prêmio de craque da Libertadores de 2016.

O plano do técnico Felipão é de reduzir o elenco alviverde. Atualmente o plantel conta com 34 jogadores. A ideia é trabalhar com até 30.