Júnior Dutra destaca erros do Fluminense: 'Saímos de campo com sentimento ruim'

O Fluminense ficou com um jogador a mais contra o São Paulo após a expulsão de Diego Souza ainda no primeiro tempo. O time carioca ainda contou com um gol contra de Anderson Martins para sair na frente. No entanto, não conseguiu segurar o resultado e acabou levando o empate da equipe paulista - o jogo terminou 1 a 1. Por isso, o atacante Júnior Dutra lamentou o resultado no Morumbi, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Saímos de campo com o sentimento bem ruim. A gente podia ter agredido um pouco mais, terminado melhor as jogadas. Eles estavam abrindo, deixando campo para a gente. Acabamos errando muito, perdendo bola de maneira boba. Eles contaram com o apoio da torcida e conseguiram o empate na raça. Infelizmente perdemos uma grande oportunidade de vencer aqui", afirmou o atacante do Fluminense.

O São Paulo começou melhor a partida até que aos 33 minutos Diego Souza deixou o braço em dividida com Léo e foi expulso. Com um a mais durante todo o segundo tempo, o Fluminense ainda contou com a sorte para abrir o marcador, pois o zagueiro Anderson Martins marcou contra. No entanto, a zaga do Fluminense vacilou e permitiu que Tréllez empatasse e cabeça.

O resultado também impede o time carioca de se aproximar da parte de cima da tabela. O Fluminense ocupa o 11º lugar, com 27 pontos. A equipe agora buscará a reação na partida contra o Vitória, no Maracanã, na próxima quinta-feira, às 19h, ela 23ª rodada do Brasileirão.