Junior Dutra diz que ansiedade está atrapalhando o Vasco O sentimento geral em São Januário é de que o Vasco poderia estar muito melhor do que está. Em fase inconstante, a equipe ficou no 0 a 0 com o Avaí, quarta-feira passada, em casa, e pode fechar esta 33.ª rodada da Série B com folga de apenas quatro pontos dentro do G4, a zona de acesso à primeira divisão nacional.