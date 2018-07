Junior Dutra diz que pode jogar com Pedro e celebra chance no Fluminense

Contratado pelo Fluminense, o atacante Junior Dutra foi apresentado nesta sexta-feira e assegurou que pode desempenhar em campo uma função diferente da que está mais acostumado: a de centroavante. O jogador, que vestiu a camisa de número 11, explicou que pode atuar aberto pelos lados, o que o permitiria formar dupla com Pedro, um dos vice-artilheiros do Campeonato Brasileiro.

"Gosto de jogar mais pelos lados, vindo de trás, sou mais de velocidade. Minha característica é de segundo atacante, mas onde o Marcelo precisar de mim, dentro das minhas características, vou fazer o meu melhor", afirmou o atacante na sua entrevista coletiva de apresentação, no CT do Fluminense.

Junior Dutra chega ao clube carioca cedido por empréstimo apenas até o final do ano. O pouco tempo para conquistar o espaço no Fluminense, porém, não preocupa o atacante, motivado a brilhar com a camisa tricolor.

"Estou muito feliz de chegar ao Fluminense, independente do tempo de contrato, estou pensando muito no presente, na minha carreira e vou viver cada dia aqui, dar o meu melhor e ser feliz no Fluminense. Espero que seja um ano bom para o clube, depois penso nas minhas metas", disse.

Contratado pelo Corinthians para tenta compensar a saída de Jô, Junior Dutra não conseguiu se firmar no clube paulista, com apenas três gols marcados em 22 jogos. Por isso, viu com bons olhos a proposta do Fluminense. Além disso, destacou que a conversa com o técnico Marcelo Oliveira o convenceu de vez a trocar de time e a se transferir ao futebol carioca.

"Aqui tem grandes jogadores e o projeto do Fluminense, a conversa com o Marcelo Oliveira, foram muito importantes para a minha vinda. O convite veio em um momento que estava precisando, então, estou focado no Fluminense, sei da importância de ter um grupo bom, de qualidade, o Campeonato Brasileiro é muito disputado e essa concorrência é boa", declarou.