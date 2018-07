Junior Dutra e Éderson treinam no Vasco e comemoram seus retornos ao Brasil

Recém-contratados pelo Vasco, os atacantes Junior Dutra e Éderson ainda não foram apresentados oficialmente, mas já treinam como jogadores do grupo. Nesta quinta-feira, já no Rio, eles trabalharam no gramado do estádio de São Januário, enquanto que os atletas que participaram da vitória sobre o Santa Cruz por 3 a 2, que garantiu uma vaga às oitava de final da Copa do Brasil, fizeram um trabalho regenerativo.

Éderson teve a parte física bastante elogiada pelo técnico Jorginho e pode ser relacionado para a partida contra o Bragantino, neste sábado, no Rio, pela 17.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante de 27 anos foi contratado junto ao Kashiwa Reysol, do Japão. Também teve passagens pelo Ceará, Atlético Paranaense, ABC e Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos.

"Estou bastante contente por estar voltando ao futebol brasileiro, ainda mais por ser para uma grande equipe, como é o caso do Vasco. O clube é o atual campeão carioca e tenho certeza que irá brigar por outros títulos na sequência da temporada. Sempre sonhei em ter a oportunidade de jogar no Rio de Janeiro e o Vasco abriu essa porta para mim", comentou o jogador.

Junior Dutra tem 28 anos. Foi revelado pelo Santos e se destacou com a camisa do Santo André nas temporadas de 2008 e 2009. Foi transferido para o futebol japonês, quando chegou a trabalhar com o técnico Jorginho. Ainda atuou pelo Lokeren, da Bélgica, e no Al-Arabi, da Arábia Saudita.

"Fiquei sete anos atuando fora, mas o Vasco é um grande time e sempre desejei jogar com essa camisa. Então, uniu meu desejo de querer voltar, junto com a vontade de voltar a trabalhar com alguns profissionais, como o Jorginho, e a possibilidade de atuar num clube de tradição, muito forte. O grupo me recebeu muito bem e está sendo fácil essa adaptação nos primeiros dias. Esses detalhes me farão ficar pronto mais rápido", declarou.