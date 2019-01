Junior Dutra é emprestado pelo Corinthians ao Al-Nasr por seis meses

O atacante Junior Dutra foi anunciado nesta sexta-feira como novo reforço do Al-Nasr, dos Emirados Árabes. O jogador ainda pertence ao Corinthians e assinou contrato de empréstimo por seis meses.

"Quando recebi a proposta vi com bons olhos a possibilidade de voltar a jogar no futebol do mundo árabe (ele já atuou no Al-Arabi, do Catar). Gostei muito do clube, fui bem recebido e tive uma ótima conversa com o treinador. Estou muito motivado e focado em fazer um grande ano aqui no Al-Nasr. É um dos principais clubes dos Emirados Árabes e vim para cá com intuito de conquistar títulos, afinal fui campeão na Bélgica, Japão e no Brasil", disse o jogador.

No Al-Nasr, ele será companheiro de Marquinhos Gabriel, outro atleta que pertence ao Corinthians. Junior Dutra foi contratado pelo time alvinegro no início do ano passado junto ao Avaí. Ele fez apenas 24 jogos e três gols e foi emprestado ao Fluminense, em julho. Na equipe tricolor, entrou em campo em 18 oportunidades e não conseguiu balançar as redes.

O Corinthians agora procura um clube para o meia Giovanni Augusto e o lateral-esquerdo Moisés, que retornaram de empréstimo junto ao Vasco e o Botafogo, respectivamente. O centroavante Jonathas é outro que está fora dos planos do técnico Fábio Carille e também deve ser negociado.

No início da semana, o São Bento confirmou acerto com o atacante Bruno Paulo, por empréstimo. O Corinthians já garantiu na atual temporada o empréstimo de outros atletas: Mantuan (Ponte Preta), Marlone (Goiás), Camacho (Atlético-PR), Jean (Botafogo), Matheus Vidotto (Figueirense), Paulo Roberto (Fortaleza), Guilherme (Bahia) e Matheus Matias (Ceará).