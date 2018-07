Júnior Dutra fica fora de treino e é dúvida no Fluminense contra o Defensor

O atacante Júnior Dutra ficou de fora do treino do Fluminense nesta terça-feira e a tendência é que fique de fora da partida contra o Defensor, quinta-feira, no Maracanã, no jogo de ida pela segunda fase da Copa Sul-Americana.

Em sua terceira partida pelo time tricolor, na derrota para o Ceará no último sábado pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante deixou o gramado com dores na coxa esquerda. O exame realizado na segunda-feira não detectou lesão, apenas um edema no local. Mesmo assim as chances de jogar são pequenas.

Caso o jogador seja vetado pelo departamento médico, o técnico Marcelo Oliveira deve dar nova oportunidade a Marcos Júnior no time titular. O atacante foi poupado da última partida por conta da sequência de jogos do Fluminense.

Quem também ficou de fora da atividade nesta terça-feira foi outro recém-contratado, o atacante Luciano, que se recupera de um entorse no tornozelo direito também sofrido contra o Ceará. O jogador, no entanto, não está inscrito na competição continental.

Marcelo Oliveira realizou nesta terça-feira um trabalho tático. Inicialmente, realizou uma atividade voltada para o setor ofensivo e treinou com e sem a posse de bola. Na sequência alternou e deu mais ênfase para a parte defensiva, com jogada de transição ao recuperar a bola.

100 JOGOS

O goleiro Júlio César completou 100 jogos com a camisa do Fluminense contra o Ceará. Nesta terça-feira o jogador foi homenageado pelo clube com uma camisa comemorativa. Em um vídeo gravado pela TV do Fluminense, ele agradeceu ao presente. "Estou muito feliz. É motivo para persistir e alcançar novos números. Espero dar sequência e conseguir conquistar por esse clube", disse.