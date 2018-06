Junior Dutra ganha elogios e deve ter sequência como titular no Corinthians

O atacante Junior Dutra agradou à comissão técnica do Corinthians depois de ser titular pela primeira vez no lugar da Kazim, na vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino, neste domingo. O técnico Fábio Carille planeja dar uma sequência de jogos ao atleta.

"Ele fez o que a gente queria, principalmente no primeiro tempo. No segundo, não ficamos com a bola, não gostei do time", analisou Carille, após o jogo. "Mas é um jogador que precisa ter sequência para crescer. Tenho certeza que vai crescer junto com a equipe"

Dutra teve poucas chances reais de gol no duelo no interior, em jogo marcado pelo equilíbrio eforte marcação no meio campo. Perdeu pelo menos uma boa oportunidade, mas ajudou saindo da área, pelas pontas, não fixado à frente.

O time ainda busca um camisa 9. É o principal objetivo do clube desde a saída de Jô, que foi para o futebol japonês. Henrique Dourado, que estava no Fluminense, chegou a ser sondado, mas acertou com o Flamengo.