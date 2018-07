Junior elimina Sport e pega Flamengo na semifinal da Sul-Americana

O Junior Barranquilla empatou sem gols com o Sport, nesta quinta-feira, no estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia, na partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, e garantiu classificação para a semifinal graças ao resultado conquistado no jogo de ida. Como bateu a equipe brasileira por 2 a 0 no Recife, na semana passada, o time colombiano apenas administrou a vantagem.

O Junior Barranquilla terá mais um clube brasileiro em seu caminho na semifinal, quando enfrenta o Flamengo, que passou pelo Fluminense com vitória por 1 a 0 no jogo de ida e empate por 3 a 3 na última quarta-feira.

Com a boa vantagem construída no confronto de ida, o time colombiano optou por não acelerar o jogo no início e controlou a partida com posse de bola, acuando o Sport no campo de defesa, mas sem exigir trabalho do goleiro Magrão.

O time brasileiro, por sua vez, buscava contragolpes para surpreender, mas sentia a falta dos principais jogadores de articulação no meio de campo. Diego Souza e Rithely não atuaram por problemas físicos, assim como o atacante André. O quarto desfalque foi Oswaldo, que não está inscrito na Copa Sul-Americana.

Sem pressa, o Junior Barranquilla seguiu dominando o jogo até o final do primeiro tempo e, apesar da festa que os torcedores colombianos faziam na arquibancada, administrou o empate sem aumentar o ritmo.

Na segunda etapa, o Sport até tentou assumir uma postura mais ofensiva e o técnico Daniel Paulista promoveu as entradas dos atacantes Lenis e Thallyson, mas a situação não se alterou. Ainda superior, o time da casa esfriou a partida e explorou a posse de bola esperando o apito final. Sem sustos, os colombianos comemoraram a classificação.

O Sport volta à sua rotina no Campeonato Brasileiro, onde luta contra o rebaixamento. Com 35 pontos ocupa a 15.ª posição e, pela 32.ª rodada, vai enfrentar a Chapecoense, neste domingo, às 19 horas, na Arena Condá, em Chapecó (SC).

NA ARGENTINA - No outro jogo desta quinta-feira pela Copa Sul-Americana, o Independiente garantiu a sua vaga nas semifinais ao derrotar o Nacional, do Paraguai, por 2 a 0, no estádio Libertadores da América, em Avellaneda, na região metropolitana de Buenos Aires. Na ida, em Assunção, na semana passada, o time argentino já havia vencido por 4 a 1.

O rival do Independiente na luta por uma vaga na decisão será outro clube paraguaio: o Libertad. Na última quarta-feira, o time de Assunção se garantiu ao empatar sem gols com o Racing, em Buenos Aires.