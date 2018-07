Júnior espera jogo difícil para o Atlético-MG em Recife

"Será um jogo bastante difícil, como sempre é para qualquer equipe quando enfrenta o Sport na Ilha do Retiro. Mas estamos bem preparados", afirmou o lateral nesta segunda-feira.

Para o confronto de quarta-feira, Júnior explicou que o Atlético Mineiro precisará ser firme na marcação, sobretudo no início da partida. "Temos que marcar forte, sabendo que no início do jogo eles virão para cima. E procurar também fazer um gol porque, aí, eles terão que fazer três", acrescentou.