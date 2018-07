Júnior ganha vaga de Ricardinho no Atlético-MG Sem poder contar com o lateral-direito Coelho, o zagueiro Cáceres e o atacante Obina, todos lesionados, Luxemburgo comandou um coletivo nesta terça-feira e definiu o Atlético Mineiro para o confronto diante do Sport, na quarta, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.