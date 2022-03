Atacante Júnior Moraes é apresentado no Corinthians e se diz pronto para estrear

Apresentado oficialmente nesta terça-feira, o atacante Júnior Moraes disse estar pronto para estrear no Corinthians já na quinta-feira, no confronto das quartas de final contra o Guarani, pelo Paulistão. O jogador foi inscrito no campeonato na segunda-feira e está livre para entrar em campo.

"Falando da parte física, devido a tudo que aconteceu durante a guerra, fiquei parado quase três semanas, sem treino. Lógico, ainda preciso melhorar bastante. Mas nesses dias em que tenho treinado aqui, já sinto evolução. Já estou inscrito e estou à disposição do mister (técnico). A decisão de estrear ou não é dele, mas minha vontade de estar em campo e de poder jogar é enorme", afirmou.

O reforço corintiano, com contrato até dezembro de 2023, disse estar bem também do ponto de vista emocional, apesar das intensas mudanças sofridas nas últimas semanas. O jogador atuava na Europa desde 2010, passando a maior parte de sua carreira no futebol ucraniano, onde chegou a se naturalizar. Ele deixou o país, onde defendia o Shakhtar Donetsk, neste ano em razão da invasão russa no país.

"Nas últimas semanas, minha vida tem sido bem diferente do que era o habitual. Mas minha vida toda foi feita de muitos desafios. E tudo que eu passei nas últimas semanas foi bem difícil, mas estou com a cabeça boa, tentando focar só no futebol. Isso, pra mim, já ajuda bastante a estar com a cabeça mais livre", declarou.

Mas ele não deixou de lamentar mais uma vez a guerra. "Muito triste. Tinham muitos jogadores que estavam indo para a Ucrânia em busca de desafios, oportunidades para jogar. Esse ano acredito que triplicou o número de brasileiros que foram jogar lá. É muito triste. Não falo tanto pelos jogadores do Shakhtar, a maioria é jovem e tem muita procura. Mas é mais complicado para os jogadores que não são tão conhecidos. Eu não converso com todos, mas tem alguns com quem mantenho contato por telefone, que pedem ajuda e eu tento ajudar da forma que eu posso. A única esperança que os ucranianos têm é essa guerra parar."

Em seu retorno ao Brasil após 12 anos, Júnior Moraes acredita que não terá problema para se readaptar ao futebol nacional. "Eu vejo o futebol brasileiro com excelentes jogadores. A vinda de técnicos estrangeiros traz a tática e intensidade de fora. Acredito que temos o melhor futebol. Acredito que vou desfrutar bastante. Quando era jovem, não consegui desfrutar do campeonato nacional. Mas hoje eu pretendo e aqui temos excelentes jogadores, podemos fazer uma parceria boa dentro de campo."

Questionado sobre a pressão de ser a nova aposta do ataque corintiano, o reforço disse estar bem com as expectativas da torcida. "Não me sinto pressionado, mas acredito que tenha expectativa de muita gente por me ver jogando. Vai ser um desafio grande para eu voltar e vestir essa camisa, nessa posição que é tão prestigiada, como centroavante, que vive momentos ruins quando não faz gol e maravilhosos quando marca."

Ele admitiu ter metas para sua performance em campo para este ano, mas evitou revelar os números. "Sempre trabalho com metas, com objetivos na minha carreira. Sempre foi assim. Mas sempre internamente, não gosto de expor. É uma tática que uso para poder estar sempre bem motivado, sempre buscando o gol. Mas acho que centroavante não pode viver só de gols, tem que ser eficiente em abrir espaços e dar passe para gol, assistência. Eu fico muito feliz dando assistências para meus companheiros. Se tiver que dar um carrinho e tirar uma bola, vou fazer. O importante para mim é sempre vencer."