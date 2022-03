Júnior Moraes é inscrito pelo Corinthians no Paulistão e fica livre para estrear

O atacante Júnior Moraes foi inscrito pelo Corinthians no Campeonato Paulista nesta segunda-feira e está à disposição para estrear pelo clube contra o Guarani, pelas quartas de final. Resta saber se o jogador estará apto fisicamente para ser opção do técnico Vítor Pereira para o jogo marcado para quinta-feira.

Pelas regras da Federação Paulista de Futebol (FPF), o período entre a primeira fase e o início das quartas de final permite que cada clube faça até quatro alterações na lista de inscritos. Caso traga mais algum reforço, o Corinthians terá até esta terça-feira para oficializar o jogador a tempo da disputa do Paulistão.

Leia Também Vitor Pereira revela que medo de lesão motivou escolha por reservas do Corinthians em Novo Horizonte

Júnior Moraes entra no lugar do volante Gabriel, negociado com o Internacional no começo do ano, na lista principal de inscritos do time, a lista A, que é composta por 26 jogadores.

O atacante de 34 anos foi oficializado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na última sexta-feira e está treinando com o restante do elenco corintiano desde a última semana. Nos últimos jogos, Róger Guedes tem sido usado na função de centroavante pelo técnico português.

O time comandado por Vítor Pereira encerrou a primeira fase do Estadual com vitória sobre o Novorizontino no domingo. O treinador poupou os jogadores considerados titulares absolutos na partida, com exceção do goleiro Cássio. Gustavo Silva, que vinha atuando como titular nos últimos jogos, e Giuliano, que também briga pela posição, começaram no time principal.

O Corinthians receberá o Guarani nesta quinta-feira, às 19h, na Neo Química Arena, em São Paulo. O confronto único definirá quem avança às semifinais do torneio. O elenco do Corinthians voltou aos treinos na manhã desta segunda-feira no CT Dr. Joaquim Grava e iniciou a preparação para as quartas de final.