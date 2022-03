Júnior Moraes é liberado no BID e aumenta opções ofensivas no Corinthians

Róger Guedes não se cansa de dizer que rende mais e prefere jogar pela lateral ofensiva do campo. O camisa 9 agora pode ter atendido seus desejos com a liberação de Júnior Moraes no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira. O centroavante já está à disposição para o técnico Vitor Pereira e pode até estrear em visita ao Novorizontino no domingo.

Depois de lamentar a baixa produção ofensiva do Corinthians no clássico com o Palmeiras, na qual a equipe saiu derrotada por 2 a 1 e quase não ameaçou o gol de Weverton, o português terá a chance de voltar a usar o Corinthians com centroavante.

Jô, sob alegação de problemas físicos, não vinha sendo relacionado nos últimos jogos - a direção técnica ficou irritado com alguns atrasos do atacante - e agora pode perder espaço de vez com a regularização de Júnior Moraes.

O experiente atacante vem treinando forte e não esconde a ansiedade para fazer o primeiro jogo pelo time. Vitor Pereira pode até observá-lo no domingo, em visita ao rebaixado Novorizontino para já ir moldando o time para as quartas de final do Paulistão, no meio e semana.

"Feliz demais pela recepção de todos, não vejo a hora de estar com meus companheiros em campo. Elenco maravilhoso e torcer para estrear logo", afirmou o centroavante. Além de Júnior Moraes, quem também pode aparecer entre os titulares do Corinthians na última rodada da fase e classificação é o lateral-direito João Pedro. Fagner cumprirá suspensão em Novo Horizonte e o reserva deve ser o escolhido.