Junior Rocha deixa o Luverdense e auxiliar assume equipe

O Luverdense trocou de treinador. Júnior Rocha, um dos responsáveis por levar o time mato-grossense ao inédito acesso à Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado, deixou o time. Quem assumirá é o auxiliar-técnico , o Fernandinho.

O Luverdense vinha brigando pelas primeiras posições na Série B, mas teve uma queda de rendimento e venceu apenas uma das últimas seis partidas. Desta forma, o time caiu da sexta para a 12.ª posição, com 37 pontos. Fernandinho deve comandar a equipe pela primeira vez contra o ABC, em Natal, no próximo sábado, às 21 horas, pela 30.ª rodada.

Rocha assumiu o Luverdense no final de junho de 2013 no lugar de Roberval Davino. Além de surpreender na Copa do Brasil, jogando de igual para igual com o Corinthians, o treinador fez grande campanha na Série C do Campeonato Brasileiro e conquistou o acesso em cima do Caxias.

Time de melhor campanha no Campeonato Mato-Grossense, ficou com o vice-campeonato ao perder para a decisão para o Cuiabá em dois jogos. Na Série B deste ano, fez um grande primeiro turno, se mantendo entre os seis primeiros colocados. Agora, porém, acumula sete derrotas nos dez jogos do returno.

Ex-meia da Portuguesa, com passagens pela seleção brasileira Sub-20, Fernando Marchiori defendeu Paraná, Juventude, Mogi Mirim, entre outros times. Como treinador, fez estágios no Deportivo La Coruña e no Cádiz, ambos na Espanha. Desde agosto do ano passado, é auxiliar-técnico e braço direito de Júnior Rocha.