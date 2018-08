Júnior Santos comemora vice-artilharia na Ponte: 'Melhor momento da carreira'

O time inteiro da Ponte Preta fez uma boa partida na última terça-feira, na goleada sobre o Paysandu, por 4 a 0, em plena Curuzu, pela primeira rodada do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o grande destaque foi o atacante Júnior Santos, autor de dois gols.

"É o melhor momento da minha carreira. Estou muito feliz de poder ajudar com gols e assistências. Eu jogo pela equipe, procuro ajudar também na marcação. O importante é fazer a Ponte crescer. Esse desempenho vem de muito trabalho, muita dedicação. Busco forças na minha família que está na Bahia, no meu empresário, em todas as pessoas que acreditam em mim", comentou Júnior Santos.

Natural de Conceição do Jacuípe-BA, o atacante tem 23 anos e foi contratado pela Ponte Preta depois de se destacar no Paulistão pelo Ituano. Na Série B, Júnior Santos marcou seis gols, um a menos que André Luis, artilheiro do time campineiro.

A única notícia ruim para Júnior Santos diante do Paysandu foi que recebeu o terceiro cartão amarelo. Sendo assim, desfalca a Ponte Preta na próxima terça, contra o Criciúma, no Moisés Lucarelli, pela 21ª rodada da Série B.