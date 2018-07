Júnior Tavares celebra volta e promete São Paulo ajustado contra Ponte

O lateral-esquerdo Júnior Tavares que voltou a treinar normalmente na semana passada depois de se recuperar de dores nas costas, mostrou estar animado com o retorno e a possibilidade de ser titular no São Paulo contra a Ponte Preta, no próximo sábado, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

O jogador foi testado pelo técnico Dorival Junior entre os titulares no treino de terça. "Por causa de dores nas costas, acabei ficando um tempo fora e, de fora, é muito triste ver a batalha dos companheiros no dia a dia, trabalhando, e não obtendo os resultados que queríamos", disse, à TV SPFC, o canal de vídeos do São Paulo.

Júnior Tavares afirma que o São Paulo entrará em campo contra a Ponte com ajustes feitos e projeta uma vitória para fazer o time respirar na tabela do Campeonato Brasileiro. "Botamos em ordem tudo que tinha pra botar, fizemos ajustes, eu estou sem dor e consegui treinar com os titulares, o que é incrível para mim, e espero que dê tudo certo no sábado para que a gente saia com vitória".

O retorno de Júnior Tavares levanta a dúvida de quem deve começar o jogo contra a Ponte. Edimar vinha sendo titular absoluto na posição. Além da lateral esquerda, Dorival Junior deve fazer mudanças também na lateral direita, onde deve dar uma chance à Eder Militão no lugar de Buffarini. Entre os zagueiros, o treinador ainda precisa escolher um substituto para Arboleda, que cumprirá suspensão. Suas opções são Bruno Alves, Aderllan e Lugano.

No setor ofensivo, a principal dúvida é em relação à vaga de Cueva que, por estar rendendo menos que o esperado no São Paulo, abriu espaço para Lucas Fernandes. Jucilei, que está no Reffis desde segunda por causa de um choque em que machucou a coxa esquerda, pode ser substituído por Jonatan Gómez ou Thomaz.