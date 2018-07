Júnior Tavares se recupera de lesão e volta a ser relacionado no São Paulo

O lateral-esquerdo Júnior Tavares está recuperado de um edema muscular, treinou normalmente neste sábado e foi relacionado no São Paulo para enfrentar o Bahia, domingo, às 16 horas, na Fonte Nova, em Salvador, pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A contusão afastou o lateral dos últimos dois jogos do São Paulo. A expectativa, no entanto, é de que Edimar seja mantido no time titular e Júnior Tavares figure como opção no banco de reservas.

Outra novidade na lista é a presença do atacante Pedro Bortoluzo. Emprestado ao Paraná no primeiro semestre, o jogador foi relacionado pela primeira vez desde que retornou ao São Paulo.

Se conta com os dois reforços, o técnico Dorival Júnior não terá a presença do zagueiro Rodrigo Caio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Lugano e Éder Militão disputam a posição.

O treino deste sábado, aliás, poderia indicar quem seria o substituto de Rodrigo Caio, mas Dorival Júnior optou por um trabalho técnico mais leve e não deu qualquer pista de quem será o companheiro de Arboleda na zaga.

O São Paulo está na 17ª posição com 19 pontos, um a menos do que o Bahia, e faz neste domingo um confronto direto na briga contra o rebaixamento no Brasileirão.

Confira a lista de jogadores relacionados no São Paulo:

Goleiros: Renan Ribeiro e Sidão.

Laterais: Bruno, Edimar e Júnior Tavares.

Zagueiros: Arboleda, Douglas, Lugano e Éder Militão.

Volantes: Jucilei, Petros, Araruna e Cícero.

Meias: Cueva, Hernanes, Jonatan Gomez, Shaylon e Thomaz.

Atacantes: Lucas Pratto, Marcinho, Marcos Guilherme, Brenner e Pedro Bortoluzo.