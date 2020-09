Júnior Todinho faz dois, Guarani vira e deixa a zona do descenso na Série B

Júnior Todinho foi o nome da vitória do Guarani, por 2 a 1, sobre o Operário, neste sábado, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, no Paraná. Ele marcou os dois gols na virada paulista pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Thomaz abriu o placar para os paranaenses.

A vitória, após quatro tropeços seguidos - três derrotas e um empate -, tirou o Guarani da zona de rebaixamento. O clube de Campinas chegou aos sete pontos. O Operário, por sua vez, continua com 12. Essa foi a segunda derrota consecutiva dos paranaenses, que tinham levado 2 a 0 do Avaí.

O Operário tomou a iniciativa do jogo. Aos 23 minutos, Jean Carlo recebeu de Roger e encheu o pé. Rafael Pin espalmou nos pés de Thomaz que mandou para as redes. O Guarani demorou a chegar, mas conseguiu empatar aos 40 minutos. Eduardo Person recebeu de Murilo Rangel e tocou na medida para Júnior Todinho que chegou batendo para deixar tudo igual.

O visitante se animou e voltou com tudo para o segundo tempo. Aos 3 minutos, o trio voltou a funcionar. Murilo Rangel roubou a bola, tocou para Eduardo Person que levantou para Júnior Todinho virar, de cabeça, para os paulistas.

O Guarani seguiu em cima e assustou duas vezes com Murilo Rangel, aos 14 e aos 17 minutos. O time da casa não mais se acertou em campo, tanto que ficou sem criar chances para pelo menos empatar.

O Operário voltará a campo no sábado, 12 de setembro, às 16h30, quando visitará o Sampaio Corrêa no Castelão, em São Luís, pela nona rodada. No mesmo dia, mas às 11 horas, o Guarani receberá o Brasil-RS no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO 1 X 2 GUARANI

OPERÁRIO - Rodrigo Viana; Sávio, Ricardo Silva (Juan Sosa), Reniê e Fabiano; Jorge Jiménez (Mazinho), Jean Carlo (Douglas Coutinho), Tomas Bastos e Thomaz; Roger (Schumacher) e Maranhão (Bustamante). Técnico: Gerson Gusmão.

GUARANI - Rafael Pin; Cristovam, Wálber, Didi e Bidu; Deivid (Marcelo), Eduardo Person (Lucas Abreu), Lucas Crispim (Bruno Sávio) e Murilo Rangel; Giovanny (Waguininho) e Júnior Todinho (Elias Carioca). Técnico: Ricardo Catalã.

GOLS - Thomaz, aos 23 minutos e Júnior Todinho, aos 40 minutos, do primeiro tempo, e aos 3 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo da Fonseca Silva (MT).

CARTÕES AMARELOS - Juan Sosa, Thomaz, Tomas Bastos (OPERÁRIO); Deivid, Elias Carioca (GUARANI).

LOCAL - Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR).