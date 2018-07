Júnior Urso aparece no BID e reforça Atlético-MG na Libertadores

Os dois jogadores vieram do futebol chinês, de onde o Atlético Mineiro também trouxe o atacante Hyuri, num caminho contrário do visto por outros clubes do futebol brasileiro, que têm perdido jogadores para o país mais populoso do mundo. O Atlético até recebeu proposta da China por Lucas Pratto, mas vetou a saída do centroavante.

Júnior Urso vem do Shandong Luneng, clube que era treinado por Cuca no ano passado e agora é comandado por Mano Menezes. A equipe tem outros quatro brasileiros: o zagueiro Gil (contratado junto ao Corinthians), o volante Jucilei e os atacantes Diego Tardelli e Aloísio. O argentino Montillo também está no Luneng.

Antes de ir à China em 2014, Junior Urso jogou por Santo André (clube pelo qual foi revelado), Ituano, Avaí, Paraná e Coritiba. Em três participações em Campeonatos Brasileiros, não fez nem 50 partidas como titular. O jogador nunca disputou a Libertadores.

Antes de Junior Urso e Robinho, o Atlético havia contratado outros três reforços: o atacante Hyuri, o meia Cazares, o zagueiro Erazo (ambos equatorianos). Para a posição de Junior Urso, o técnico Diego Aguirre já conta com Rafael Carioca, Leandro Donizete (titulares), Lucas Cândido, Eduardo e Yago (recém-promovido dos juniores). No fim do ano passado, Josué deixou o clube.