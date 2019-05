Junior Urso cobra Gil e diz que sonho do zagueiro é voltar ao Corinthians

O volante Junior Urso concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira no CT Joaquim Grava e comentou sobre a situação do zagueiro Gil, que está tentando deixar o futebol chinês e um dos possíveis destinos é o Corinthians.

"Nesses dias atrás mandei mensagem para ele, enchendo o saco, falando que a gente está esperando ele. O Gil quer voltar, dá para ver isso nele. Espero que consiga realizar o sonho dele que é vestir a camisa do Corinthians de novo. Eu quero contar com o Gil no Corinthians, ele já mostrou para todo mundo o atleta de alto nível que é", disse o volante.

Junior Urso atuou ao lado de Gil no Shandong Luneng em 2016. Gil defendeu o Corinthians entre 2013 e 2015. Nesse período conquistou Campeonato Paulista (2013), Recopa sul-americana (2013) e Campeonato Brasileiro (2015).

O zagueiro está com 32 anos e o contrato com o Shandong Luneng tem duração até o fim do ano. Para voltar ao Corinthians por empréstimo em julho, Gil terá também que aceitar reduzir seu salário.

"Mantenho contato com ele, é um amigo, desejo o melhor para ele, se possível aqui no Corinthians. Mas se ele não for aqui, que ele tenha sorte na carreira, que tem sido brilhante até aqui", comentou Urso sobre Gil, que também tem propostas de outras equipes brasileiras.

Corinthians x Grêmio

O volante Junior Urso voltará a ser relacionado no Corinthians após um período de 27 dias em recuperação. O jogador teve uma lesão muscular no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista contra o São Paulo e desde então está fora das partidas.

Por causa do tempo afastado, a tendência é que Junior Urso fique no banco de reservas na partida de sábado, contra o Grêmio, em Itaquera, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Fábio Carille não confirmou a escalação, mas Ramiro deve começar entre os titulares.

“Já estou recuperado, já não tenho mais dores. Fico feliz de estar com o grupo, em campo, ainda tem mais um treino, já posso jogar, mas tem que respeitar o professor e ver o que ele vai colocar amanhã. Mas todo mundo em prol de ajudar o Corinthians”, disse o jogador.

Urso ganhou nesta semana mais um concorrente na briga por uma posição na equipe. O volante Matheus Jesus foi anunciado como 12º reforço da temporada. "É sadia, uma briga sadia. Todos nós queremos ajudar o Corinthians, defender nosso prato de comida, vamos dizer assim. É importante para mim, para o Ralf, para o Gabriel, Renê Júnior, que está voltando. Para todos da posição é importante. O Matheus Jesus é muito bem-vindo, temos recebido ele da melhor forma possível", comentou.