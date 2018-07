Junior Urso é liberado, participa de treino do Atlético-MG e deve ser relacionado

Além de Junior Urso, o meia Cazares entrou em campo na parte final do treino. Ainda em recuperação de lesão, o equatoriano deve ficar de fora da próxima partida do Atlético. Também em fase final de treinamento, o zagueiro equatoriano Erazo e o lateral-direito Marcos Rocha fizeram atividades físicas no gramado. Já o goleiro Victor, que se recupera de um edema na coxa direita, treinou normalmente na equipe reserva.

Neste sábado, o técnico Marcelo Oliveira comandou um treino com atividades técnicas, seguido de treinamento tático, dividindo o elenco em setores. Depois, a equipe realizou um coletivo em campo reduzido.

No coletivo, o time titular foi formado por: Giovanni; Carlos César, Leonardo Silva, Edcarlos e Fábio Santos; Rafael Carioca, Lucas Cândido, Maicosuel e Robinho; Lucas Pratto e Fred. Já a equipe reserva foi escalada por Marcelo Oliveira da seguinte maneira: Victor; Gabriel, Ronaldo, Jesiel e Leonan; Yago, Júnior Urso, Otero e Clayton; Carlos Eduardo e Hyuri.

O Atlético quer manter viva a perseguição à liderança do Brasileirão, que é do Palmeiras, com 46 pontos. O time alvinegro está na terceira posição, com 42. Já o Fluminense, adversário desta 24.ª rodada, ocupa a oitava colocação, com 34 pontos.