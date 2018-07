Júnior Urso e Marcos Rocha podem voltar ao Atlético-MG, diz Marcelo Oliveira

Urso e Rocha se recuperam de problemas físicos e até esta sexta não tinham prazo certo para o retorno ao time. "Não é garantido, mas é provável que a gente possa contar, pelo menos no banco de reservas, com o Júnior Urso e o Marcos Rocha, além, claro, do Otero, do Pratto e do Léo", disse Marcelo Oliveira.

Leonardo Silva tem retorno certo ao time após cumprir suspensão na última rodada. A dúvida é sobre quem irá formar dupla de zaga com o capitão do time. Edcarlos e Gabriel brigam pela vaga.

De volta ao time, porém não confirmados entre os titulares, estão o meia Otero e o atacante Lucas Pratto. Eles desfalcaram o Atlético no último jogo porque estavam defendendo as seleções da Venezuela e da Argentina, respectivamente, em jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Baixa certo é o atacante Clayton, suspenso após levar o terceiro cartão amarelo.

Novamente, o Atlético terá muitas baixas para o duelo do Brasileirão. E Marcelo Oliveira reiterou sua preocupação, ao revelar que o clube tem se esforçado para poupar os atletas, evitando um maior desgaste físico neste momento importante do Brasileirão, no qual o Atlético ainda sonha alto.

"Em relação ao desgaste, estamos cuidando muito a até ampliamos esse cuidado com aqueles que estão jogando. Então, estamos segurando um pouco, fazendo um trabalho bem específico para minimizar as lesões, embora muitas delas tenham sido fatalidades, coisas que acontecem com todos. Já estamos recuperando alguns atletas, alguns já estão indo para o campo, já pensando mais na parte física do que na lesão em si", ponderou.