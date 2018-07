Júnior Urso é vendido para time chinês, mas diz: 'Queria ficar no Atlético-MG'

O volante Júnior Urso não vai mesmo ficar no Atlético-MG para a temporada 2017. Nesta quarta-feira, ele foi negociado pelo Shandong Luneng para outro clube chinês, o Guangzhou R&F. De acordo com a imprensa da China, o jogador brasileiro custou US$ 3 milhões ao seu novo time.

"Eu vou estar voltando para a China. Foi maravilhoso jogar pelo 'Galo' (o Atlético-MG). Nas negociações para minha permanência, porém, aconteceu que de eu continuar no Galo. Eles se interessaram pela minha compra e exerceram ela. Vou estar indo para a China novamente", disse o jogador ao canal por assinatura Fox Sports.

O volante, de 27 anos, atuou no futebol chinês em 2014 e 2015, pelo Shandong Luneng, depois de se destacar no Coritiba. Apesar de ser titular absoluto no time do técnico Cuca na China, conseguiu ser liberado para reforçar o Atlético em fevereiro. Chegou como contratação discreta, mas logo se firmou como titular.

Agora, volta à China para atuar pelo segundo time de Guangzhou, cidade também conhecida como Cantão no Brasil. Ali, vai atuar ao lado do também brasileiro Renatinho, atacante, ex-Ponte Preta e Coritiba.

Urso, porém, não esconde que seu desejo maior era permanecer em Belo Horizonte. "Para mim é tranquilo viver lá na China. Estou totalmente adaptado, mas gostaria de ter ficado no Galo", admitiu.