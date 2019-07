Junior Urso espera que Corinthians tire proveito da eliminação do Flamengo

O volante Junior Urso espera que a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil ajude o Corinthians a conquistar os três pontos no duelo de domingo, às 16h, na arena em Itaquera, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador esteve nesta quinta-feira em evento no Parque São Jorge e comentou sobre o próximo compromisso da equipe.

LEIA TAMBÉM > Danilo Avelar renova com o Corinthians e aguarda regularização

"Espero que eles sintam essa pancada. Não é fácil ser eliminado de competição tão grande que é a Copa do Brasil. Mas temos de estar preparados para tudo. Pode ser que estejam motivados e querendo vencer para apagar a derrota, especialmente os pênaltis, que foi o mais pesado. Estamos atentos para tudo. Jogaremos em casa e temos de nos impor", comentou.

O jogador não quis confirmar a escalação da equipe para o duelo com o Flamengo, mas a tendência é que o técnico Fábio Carille repita o time que venceu o CSA por 1 a 0 na última rodada do Brasileirão. O jogador minimizou o problema da falta de gols.

"A tendência é fazer um jogo melhor do que foi o anterior. A gente disputou o Paulista, mesmo sem a campanha ser agradável aos olhos de todos fomos campeões. A gente fez testes nos amistosos, o Carille realizou modificações, mas na volta optou por repetir a equipe. O Corinthians está acostumado a vencer nem que seja por 1 a 0. Espero contra o Flamengo repetir atuações de vitória", afirmou.

O Corinthians ocupa a oitava colocação na tabela, com 15 pontos. O Flamengo, que vem de eliminação para o Athlético-PR na Copa do Brasil na quarta-feira, está em terceiro lugar, com 20 pontos, a seis do líder Palmeiras.