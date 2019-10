Junior Urso passará por exames e deve desfalcar Corinthians nos próximos dois jogos

O volante Junior Urso passará por exames nesta terça-feira e deve desfalcar o Corinthians na partida contra o Athletico-PR na quinta-feira, na arena em Itaquera, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador já ficou de fora da partida contra o Grêmio e do treino de segunda-feira por causa de um problema na coxa direita. A tendência é que ele fica fora da equipe por mais dez dias. Com isso, também seria baixa no clássico de domingo contra o São Paulo.

Além dele, o técnico Fábio Carille não contará com Sornoza, convocado pela seleção equatoriana e que na última partida, no empate com o Grêmio, fez a função de segundo volante. Sem esses dois jogadores, o treinador tem como opções Ramiro e Matheus Jesus.

Outra baixa será o meia-atacante Pedrinho, convocado pela seleção olímpica. Carille pode aproveitar para fazer uma grande mudança no trio ofensivo, já que Clayson tem feito fracas apresentações nos últimos jogos, fato que o próprio treinador admitiu.

Uma opção seria colocar Vagner Love aberto pela direita, com Boselli de centroavante e o garoto Janderson na esquerda. Carille ainda não deu pistas do time que deve ir a campo na próxima partida, mas é certo que o Corinthians precisará sair para o jogo e pressionar o adversário para não perder os primeiros colocados da tabela de vista.

O time alvinegro é o atual quarto colocado, com 42 pontos a dois do Santos, que está em terceiro e a dez do líder Flamengo. Um provável Corinthians para quinta-feira pode contar com: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Ralf, Ramiro (Matheus Jesus) e Mateus Vital; Vagner Love, Boselli e Janderson (Clayson).