Júnior Viçosa vive dia agitado após brilhar no Gre-Nal O atacante Júnior Viçosa teve um dia especial nesta segunda-feira. Tudo porque foi um dos destaques do Grêmio na vitória sobre o rival Internacional por 3 a 2, no domingo, no estádio Beira-Rio, pela primeira partida da final do Campeonato Gaúcho. O jogador, até há algum tempo pouco conhecido no futebol, foi o autor de dois gols no Gre-Nal.