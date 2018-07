Juniores perdem do Boavista e Botafogo entra de 'férias'

Eliminado também da Copa do Brasil depois de dois empates com o Avaí, o Botafogo só volta a campo no dia 22 de maio, na abertura do Campeonato Brasileiro, completando quase um mês sem jogar oficialmente.

No estádio de São Januário praticamente às moscas, os juniores do Botafogo saíram na frente do Boavista, vice-campeão da Taça Guanabara. Douglas e Vitinho marcaram e abriram 2 a 0. No fim do primeiro tempo, Frontini descontou.

Na segunda etapa, prevaleceu a experiência dos jogadores do time de Saquarema. Santiago, Max, Frontini e Tony marcaram - o último num gol olímpico que contou com desvio de um defensor do Botafogo.

Na final do Troféu Carlos Alberto Torres, o Boavista pega o Madureira, que, também neste sábado venceu o Americano na Rua Bariri.