Juntos em Paris e na Granja, zagueiros do Brasil fazem da convivência uma trunfo

O bom desempenho em campo pode ser explicado em parte pelo rápido entrosamento conquistado por eles fora das quatro linhas a partir do momento que se conheceram na seleção. Serenos e de fala mansa, ambos têm personalidade semelhante e ficam juntos não só quando o time está em campo.

"O Thiago é um grande amigo, um grande jogador, uma pessoa com quem me dou muito bem. A gente se conheceu na seleção brasileira e desde sempre a gente se tornou muito ligado", disse David Luiz, de 27 anos, em entrevista coletiva nesta sexta-feira após treino da seleção na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), onde o Brasil se prepara para a Copa do Mundo.

Além da seleção, a dupla também passará a jogar junta após a Copa do Mundo no clube francês Paris St. Germain, que desembolsou um valor estimado em 50 milhões de euros para tirar David Luiz do Chelsea.

"Agora eu vou ter que conviver com ele mais do que com a minha família. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de jogar com um jogador de tremenda qualidade como ele e além do mais uma pessoa maravilhosa", acrescentou. "É muito fácil lidar com uma relação com um companheiro de trabalho, um amigo que eu tenho, como essa."

Ao contrário de times brasileiros do passado, em que o ataque poderoso compensava a fragilidade defensiva, a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari tem em sua linha de trás um dos pontos fortes para a disputa do Mundial que começa em menos de duas semanas.

Foram três gols sofridos em cinco jogos da Copa das Confederações, torneio conquistado pelo Brasil no ano passado com vitórias em todas as partidas, incluindo um 3 x 0 sobre a campeão mundial Espanha na final no Maracanã.

Grandes nomes como Pelé e Rivellino colocam a defesa brasileira como o melhor setor da equipe, mesmo com a presença de um jogador como Neymar no ataque.

MELHORES DO MUNDO?

O valor da transferência de David Luiz do Chelsea para o PSG desbancou os estimados 44 milhões de euros pagos pelo time francês ao Milan para contratar Thiago Silva em 2012, e coloca os dois brasileiros entre os zagueiros mais caros do mundo em todos os tempos.

Segundo David, ele fez questão de acertar a mudança de time antes do Mundial para não interferir na preparação para a Copa.

"Fui muito feliz no Chelsea, consegui grandes títulos, grandes amizades, o respeito de todos, mas acho que chegou ao fim o ciclo e agora começo depois do Mundial um novo ciclo em Paris", disse.

A montanha de dinheiro envolvida nas negociações e o fato de ambos estarem jogando juntos tanto no clube como na seleção, no entanto, não representarão nada se a dupla não render o esperado dentro de campo, de acordo com o zagueiro cabeludo.

"Sabemos que essa parceria pode nos ajudar bastante, mas se o David e o Thiago não quiserem correr, não vale de nada", afirmou. "(PSG e Brasil) terão dois jogadores que vão se esforçar ao máximo para realizar o melhor trabalho."

Os dois jogadores estão cotados para serem poupados pelo técnico Luiz Felipe Scolari de ao menos um dos dois amistosos que a seleção fará na próxima semana, contra Panamá e Sérvia, na preparação para o Mundial. David Luiz, no entanto, não quer saber de descanso.

"Trabalho físico é muito chato", disse. "A vontade de todos os jogadores é jogar esses dois amistosos, eu quero ir, tomara que o Felipão me leve".