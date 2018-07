Jupp Heynckes comemora 'excelente futebol' do Bayern diante do Arsenal

LONDRES - A vitória por 3 a 1 diante do Arsenal, fora de casa, na última terça-feira, deixou o técnico do Bayern de Munique, Jupp Heynckes, extremamente satisfeito. O comandante não poupou elogios ao desempenho dos alemães, principalmente no primeiro tempo, e comemorou a vantagem obtida para o confronto da volta. Mesmo se perder por 2 a 0, em casa, no dia 13 de março, a equipe estará classificada para as quartas de final da Copa dos Campeões da Europa.

"É sempre um grande sucesso vencer um time inglês por 3 a 1 fora de casa. Nós tivemos um grande início e, especialmente no primeiro tempo, jogamos um excelente futebol. Mais tarde, vimos a qualidade do nosso oponente. Tivemos que arregaçar nossas mangas e trabalhar duro. Mesmo depois do gol, quando corremos perigo, marcamos e voltamos a ficar na frente. Merecemos vencer por 3 a 1", afirmou.

Se o treinador ficou satisfeito, os jogadores não poderiam sair de campo com outro sentimento. Autor do primeiro gol da partida, em belo chute de fora da área, Tony Kroos comemorou o resultado e também comentou sobre a tranquilidade da equipe quando o Arsenal diminuiu o placar e passou a ameaçar.

"Estamos em grande forma há muito tempo diante dos principais clubes europeus. Houve um momento logo após o intervalo em que o Arsenal nos sufocou, mas é impossível se prevenir inteiramente contra isso. Eles falharam na conclusão das chances, mas nos machucou ter deixado eles marcarem. Isso não deveria ter acontecido", afirmou.