Jupp Heynckes descarta assumir comando do Barcelona

MUNIQUE - A saída de Tito Vilanova do Barcelona, por conta do ressurgimento de um câncer na garganta, gerou diversas especulações sobre o futuro comandante do clube catalão. Uma delas dava conta de que Jupp Heynckes, campeão da Copa dos Campeões da última temporada com o Bayern de Munique, seria o escolhido, mas o veterano de 68 anos se apressou em desmentir e descartar esta possibilidade.

"Estou me mantendo ocupado com minhas atividades e com esporte. Eu tenho meus animais e um grande jardim", declarou o treinador ao canal de tevê Sky Sports. "Acho que seria impossível para mim, depois de trabalhar no Bayern de Munique, assumir agora um novo clube", completou.

Heynckes deixou o Bayern ao fim da última temporada, depois que o clube anunciou a contratação de Pep Guardiola. À frente do time alemão, sagrou-se campeão do Campeonato Alemão, da Copa da Alemanha, além da Copa dos Campeões. A vitoriosa temporada, no entanto, causou um grande desgaste.

"Eu entendi os sinais que o meu corpo estava me dando e estou me sentindo bem, aproveitando o tempo que dei para mim mesmo", comentou o treinador, que não revelou se voltará a treinar algum clube ou se decidiu se aposentar.