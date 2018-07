Jürgen Klopp confirma mudanças no Liverpool e rodízio de goleiro contra o Maribor

O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, revelou que deverá fazer algumas mudanças na equipe inglesa para a partida contra o Maribor, nesta terça-feira, às 16h45 (horário de Brasília) na Eslovênia, pela terceira rodada do Grupo E da Liga dos Campeões da Europa.

O treinador também anunciou que fará um rodízio de goleiros. O alemão Loris Karius será o titular contra os eslovenos, enquanto o belga Mignolet deverá ser utilizado na partida do próximo fim de semana pelo Campeonato Inglês - contra o Tottenham, em Londres, pela nona rodada do torneio.

+ Navas é relacionado e reforça o Real contra o Tottenham

+ Guardiola vê Napoli como desafio e admite promover retorno de Agüero ao City

+ Sarri projeta Napoli 'corajoso' para bater Manchester City na Liga dos Campeões

"Loris começará. Se nada acontecer até o caminho de Maribor, então Loris iniciará. Vamos ver sobre as mudanças. Não acho que seja necessário, mas talvez uma, duas, três ou até quatro trocas (serão feitas). Vamos ver", projetou o treinador em entrevista coletiva nesta segunda-feira, após uma sessão de treinos já na Eslovênia.

Jürgen Klopp demonstrou preocupação com o adversário, apesar de o Maribor ocupar a lanterna da chave, com apenas um ponto conquistado - no empate em 1 a 1 com o Spartak Moscou, em casa, na estreia do time na competição. Mesmo assim, deu a entender que poderá realizar as alterações para preservar alguns atletas.

"É um jogo muito, muito importante. Então, é sempre uma decisão sobre o ritmo e como estão sendo usados cada um deles (jogadores) ou trazendo pernas frescas. Temos muitos jogos, mas não acredito que a intensidade do último jogo (empate em 0 a 0 com o Manchester United, pelo Inglês) seja uma razão para a formação para este jogo", despistou Klopp.

O Liverpool é o vice-líder do Grupo E com dois pontos, provenientes de empates com o Sevilla (2 a 2, em Anfield) e o Spartak Moscou (1 a 1, na Rússia) nas duas primeiras rodadas. O time espanhol lidera a chave com quatro pontos. Os russos do Spartak estão em terceiro, também com dois pontos.