Júri do Estadão elege os 10 maiores jogos da história do Maracanã

No 70.º aniversário do Maracanã, jornalistas e colunistas do Estadão elegeram os 10 maiores jogos da história do estádio. A lista tem partidas de Copa do Mundo, Copa América, Mundial de Clubes e Campeonato Brasileiro.

A seleção de partidas históricas do Maracanã foi elaborada por Leandro Silveira, Roberto Bascchera, Ugo Giorgetti, Almir Leite, Marcio Dolzan, José Nêumanne Pinto, Andreza Galdeano, Ubiratan Brasil, Alberto Bombig, Wilson Baldini Junior, Ciro Campos, Mauro Cezar Pereira, Raphael Ramos, Vinicius Saponara, Daniel Batista, Paulo Favero e Robson Morelli.

Brasil 1 x 2 Uruguai (1950)

Santos 1 x 0 Milan (1963)

Vasco 1 x 2 Santos (1969)

Fluminense 1 x 1 Corinthians (1976)

Flamengo 3 x 2 Atlético-MG (1980)

Brasil 1 x 0 Uruguai (1989)

Brasil 2 x 0 Uruguai (1993)

Corinthians 0 x 0 Vasco (2000)

Alemanha 1 x 0 Argentina (2014)

Brasil 1 x 1 Alemanha (2016)