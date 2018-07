Justiça alemã nega pedido de liberdade a Breno e arquiva o caso

A Justiça alemã pôs fim ao sonho do São Paulo ter Breno em seu elenco. O zagueiro, preso sob a acusação de ter ateado fogo na própria casa, teve seu recurso negado pelo Supremo Tribunal Federal do país e precisará cumprir sua pena - que vai até abril de 2016 - na cadeia. O caso foi arquivado.

O incidente envolvendo o zagueiro aconteceu em setembro de 2011. Na época, Breno vinha de um longo tempo sem jogar, vivia problemas pessoais e começou a abusar do álcool. Foi justamente o argumento de que a bebida tirava sua responsabilidade pelo ato que a defesa se pautou, mas não comoveu os juízes, que rebateram e disseram que o fato não poderia ser considerado um atenuante.

O Tricolor surpreendeu ao registrar o atleta no dia 20 de dezembro como jogador do clube e explicou que se tratava de uma questão de solidariedade para com Breno. No entanto, o presidente Juvenal Juvêncio vinha trabalhando nos bastidores para conseguir sua liberação e mobilizou o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e a Embaixada brasileira na Alemanha. A expectativa do dirigente era conseguir sua liberação até a metade do ano, mas o revés na Justiça complica a aspiração.

"Não temos muito o que fazer nesse caso, agora só nos resta esperar um posicionamento oficial da Justiça para sabermos se temos outros passos a dar e quais serão eles", afirmou o diretor de futebol, Adalberto Baptista.

Atualmente o São Paulo conta com seis zagueiros no elenco: Lúcio, Rhodolfo, Rafael Toloi, Edson Silva, Luiz Eduardo e Paulo Miranda, este adaptado como lateral-direito por Ney Franco