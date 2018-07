Justiça boliviana prende dirigentes de futebol por corrupção

Chávez prestou depoimento na comissão de promotores durante oito horas, afirmou a procuradoria em comunicado.

"O Ministério Público informou hoje que emitiu a ordem de prisão contra (Chávez e Lozada) no âmbito do processo de investigação sobre suposta corrupção na gestão de recursos que entraram em nome do país", disse a procuradoria, sem esclarecer os motivos.

A Agência Boliviana de Informação (ABI) afirmou mais tarde nesta sexta-feira que Chávez é suspeito de envolvimento em "fraude agravada", no caso de um fundo para a família de um torcedor que morreu em 2013, na cidade de Oruro, após ser atingido por um sinalizador na partida entre San José e Corinthians, pela Libertadores.

(Reportagem de Eliana Raszewski)