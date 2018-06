Justiça condena jogador de Gana à prisão por estupro de garota de 14 anos

A Justiça da Suécia condenou nesta sexta-feira o jogador Kingsley Sarfo, meio-campista do Malmo, à prisão por 32 meses, por ter relações sexuais com uma garota de 14 anos. Em razão da idade da menina, Sarfo foi condenado duplamente por estupro.

+ Ex-diretor do Dínamo Zagreb é condenado a seis anos e meio de prisão

Segundo a Corte do Distrito de Malmo, o jogador de 23 anos teve duas relações sexuais com a garota, em um apartamento e também num banheiro público.

Além da detenção pelo período de dois anos e oito meses, o atleta foi condenado a pagar 150 mil coroas suecas, equivalente a R$ 66 mil, como compensação à vítima. O réu condenado ainda será deportado após cumprir o período de prisão em solo sueco. E não poderá voltar ao país europeu por dez anos.

Segundo o próprio jogador, seu contrato com o Malmo será encerrado se ele for preso. Ele defende a camisa do time sueco desde 2016. Sarfo não revelou se vai recorrer da decisão.

O clube, um dos mais populares e importantes da Suécia, afirmou que só vai se manifestar sobre o caso após a próxima reunião do seu conselho, na próxima semana.