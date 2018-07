Justiça de MG restringe torcidas organizadas após morte As torcidas organizadas Máfia Azul, Cru Fiel, Galoucura e Pavilhão Independente, do Cruzeiro e do Atlético-MG, estão proibidas de entrar nos estádios mineiros com bandeiras, faixas, instrumentos musicais e qualquer outro objeto que as identifique até o fim de abril de 2011. A medida foi tomada por causa do confronto ocorrido no último sábado, quando um cruzeirense foi espancado até a morte por atleticanos.