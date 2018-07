Justiça de São Paulo autoriza idoso a entrar com bengala em estádio

Após ser barrado em jogos da Copa Paulista, um idoso de 86 anos conseguiu, por meio da Defensoria Pública de São Paulo, o direito de entrar com sua bengala em jogos no Estádio Barão de Serra Negra para acompanhar as partidas do XV de Piracicaba. A liminar ordena que a Polícia Militar não impeça o torcedor de entrar com o objeto, o que vinha causando controvérsias no local.

O idoso, que não teve o seu nome revelado, é torcedor fanático do clube interiorano e sempre que ia ao Barão de Serra Negra, era impedido de entrar com a bengala e acompanhado por policiais que o levavam até algum acento na arquibancada. O senhor passava os 90 minutos das partidas sem se locomover, inclusive deixando de ir ao banheiro. Ao fim dos jogos, o idoso dependia de outros torcedores para carregá-lo ao lado de fora do local.

De acordo com a ação, o idoso tem diabetes mellitus tipo 2, doença relacionada à incontinência urinária e à neuropatia severa incapacitante (lesão em nervos) das quais sofre. Para andar e evitar quedas, ele necessita da bengala.

Dentre outras argumentações, a Defensoria alegou que o direito é assegurado pelo Estatuto do Idoso, assim como o Estatuto do Torcedor, que reconhece acessibilidade ao torcedor com deficiências. A decisão também foi baseada em estudos psíquicos, que alegam que a proibição pode inibir o idoso de ter uma maior interação com a sociedade, garantindo saúde mental e a prevenção do isolamento.