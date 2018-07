Justiça de São Paulo nega habeas corpus e Zé Elias segue preso

SÃO PAULO - O ex-jogador da seleção brasileira Zé Elias continuará preso, por tempo indeterminado. O desembargador Joaquim dos Santos, da 2ª Câmara de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, negou no início da noite desta sexta-feira, em caráter liminar, o pedido de habeas corpus feito pela defesa do ex-jogador.

Zé Elias está preso desde a tarde de quinta-feira no 33º Distrito Policial (Vila Mangalot), no bairro de Pirituba, em São Paulo. A delegacia é destinada a presos que não pagam pensão alimentícia.

O ex-jogador se apresentou à polícia depois de receber um mandado de prisão pelo não pagamento de pensão dos dois filhos que tem com a ex-mulher. Segundo informações da Polícia Civil, ele deve aproximadamente R$ 1 milhão, valor referente de maio de 2008 a maio de 2010.

Zé Elias tem 34 anos e foi ídolo do Corinthians na década de 90. Além da camisa corintiana, ele defendeu clubes como Santos, Inter de Milão, Olympiakos e Bayer Leverkusen. O ex-jogador, aposentado em 2009, chegou a ser convocado para a seleção brasileira.