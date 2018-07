Justiça decreta prisão preventiva de corintianos Os 12 torcedores do Corinthians detidos na Bolívia após a morte do garoto Kevin Douglas Beltrán Espada tiveram sua prisão declarada pelo juiz cautelar da Corte Superior de Justiça de Oruro, Julio Guarachi. Durante a partida, o jovem torcedor do San José foi atingido por um sinalizador e morreu na hora, ainda no primeiro tempo de partida.