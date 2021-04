Justiça determina lockdown em Brasília e volta a ameaçar a realização da Supercopa

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília, derrubou na tarde desta quinta-feira a liminar que dispensava o Distrito Federal de cumprir lockdown para combater a pandemia de covid-19. A decisão ameaça a realização da Supercopa do Brasil, no domingo, e de mais outros jogos marcados para a cidade, já que atividades esportivas coletivas voltam a ser proibidas. O governo do Distrito Federal recorreu da decisão.

O desembargador Sousa Prudente explicou na decisão que Brasília vive um risco de colapso no serviço público de saúde. Com isso, volta a valer a medida definida anteriormente pela juíza Katia Ferreira, da 3ª Vara Federal Cível do Distrito Federal, de que o regime de lockdown deve ser aplicado na cidade durante o mês de abril como medida para conter o contágio com a doença.

Leia Também Futebol brasileiro acumula casos de irresponsabilidade na pandemia, como de Luiz Adriano e Gabigol

"Há uma escalada no risco de iminente colapso do serviço de saúde público e privado no DF, não se justificando, dessa maneira, o relaxamento de tais medidas, enquanto não reduzidos os índices de contaminação e de capacidade de atendimento e tratamento às enfermidades decorrentes do contágio do coronavírus", escreveu Sousa Prudente.

A partir de agora, perde a validade a liminar obtida dias atrás pelo Governo do Distrito Federal. Para poder realizar as partidas de futebol e reabrir o comércio, o governador Ibaneis Rocha (MDB), havia derrubado a decisão da juíza Katia Ferreira. O governo local já recorreu da decisão para garantir a realização das partidas.

O calendário do futebol prevê a realização de três partidas em Brasília nos próximos dias. A capital federal recebe no domingo a Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras. Depois, na terça, será a vez do confronto entre Santos e San Lorenzo, pela Copa Libertadores. No dia seguinte, novamente o Palmeiras entra em campo. Pela Recopa Sul-Americana, a equipe alviverde encara o Defensa Y Justicia, da Argentina.