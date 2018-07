Justiça do Rio rejeita denúncia contra atacante Adriano A Justiça do Rio rejeitou nesta quinta-feira a denúncia do Ministério Público (MP-RJ) contra o atacante Adriano. O jogador de 32 anos, que está em negociação com o Le Havre, da segunda divisão francesa, tinha sido acusado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e falsidade ideológica, o que poderia representar até 25 anos de prisão em caso de condenação.