Justiça nega recurso do Santos e Damião segue livre para negociar

A Justiça do Trabalho negou recurso do Santos e o atacante Leandro Damião continua livre para assinar com qualquer clube. O jogador teve o contrato por empréstimo encerrado com o Cruzeiro ao término da temporada e está na mira do Internacional.

Damião conseguiu a rescisão contratual com o Santos por conta do atraso de salários - a CBF confirmou o fim do acordo em seu Boletim Informativo Diário, no dia 10 de dezembro. O clube da Vila Belmiro, no entanto, ainda terá de pagar multa de R$ 65 milhões à Doyen Sports, que financiou contratação do jogador junto ao Inter em 2014.

Três clubes turcos também teriam interesse no jogador, que já admitiu vontade de atuar no futebol europeu. Galatasaray, Fenerbahçe e Kayserispor procuraram o empresário do atleta. A contratação seria facilitada por Damião não ter vínculo com nenhum time ou empresário que detenham seus direitos econômicos.

Damião chegou ao Santos com status de estrela em 2014, mas fez uma péssima temporada e acabou emprestado ao Cruzeiro em 2015. Com o fim do empréstimo, o jogador conseguiu na Justiça a rescisão do seu contrato.