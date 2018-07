Justiça espanhola arquiva processo de fraude fiscal de Messi

A Justiça espanhola arquivou nesta segunda-feira o processo contra Lionel Messi por suspeita de fraude fiscal. O atacante do Barcelona e a fundação que leva seu nome eram acusados de sonegar impostos relativos à realização de seis jogos amistosos entre 2012 e 2013.

Um tribunal de Barcelona informou nesta segunda que está satisfeito com as explicações do jogador argentino a respeito do caso. A corte analisou a suspeita a pedido da procuradoria, que considerou que o jogador e sua fundação teriam cometido evasão fiscal ao realizar os amistosos disputados nos Estados Unidos, no México, Colômbia e Peru.

Para arquivar o caso, o tribunal ouviu o empresário argentino Guillermo Javier Marin, responsável por organizar os amistosos. De acordo com a corte, ele apresentou uma "explicação coerente" relativa à transferência de US$ 1,37 milhão (cerca de R$ 5,31 milhões).

Este é uma das três acusações de suspeita de evasão fiscal que Messi enfrenta na Justiça espanhola.