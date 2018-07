Justiça espanhola decide processar Neymar por corrupção

Neymar se apresenta nesta terça-feira à seleção brasileira para os jogos contra a Argentina, quinta-feira no Mineirão, e Peru, no dia 16 em Lima, com a atenção voltada também para um problema fora de campo. A Justiça da Espanha decidiu nesta segunda-feira processá-lo por corrupção e fraude fiscal, reabrindo um caso que havia sido arquivado: o da reclamação feita pela empresa DIS, que entende ter sido lesada na transferência do craque para o Barcelona.

Além de Neymar, o juiz José de la Mata optou por processar o pai do jogador, Neymar da Silva Santos, e o presidente do Barça, Josep Maria Bartomeu, e o ex-presidente, como Sandro Rosell. O centro da polêmica é ainda o contrato entre o jogador e o clube catalão.

Neymar trocou o Santos pelo Barcelona em 2013. Recentemente, renovou contrato até 2021, por salário anual de cerca de R$ 51,7 milhões – pode chegar a R$ 86,2 milhões com bônus por metas atingidas. Sua contratação foi um dos principais negócios do clube catalão nos últimos anos e desde o início tornou-se motivo de polêmica.

A DIS tinha parte dos direitos sobre Neymar quando ele atuava pelo Santos e recorreu à Justiça espanhola por causa do valor que recebeu referente à negociação. Os catalães informaram ter pago 17,1 milhões de euros (R$ 60,5 milhões) ao clube da Vila Belmiro e mais 40 milhões de euros (R$ 141 milhões) para a família de Neymar.

A empresa alega ter recebido 40% sobre o valor pago ao Santos e entende ter direito também a 40% sobre o dinheiro destinado diretamente ao jogador. A DIS considera que foi lesada financeiramente.

As investigações na Espanha revelaram que o valor real pago por Neymar chegou a 83 milhões de euros (R$ 293 milhões), o que acabou sendo confirmado pelo Barcelona e levado à queda de sua diretoria.

NOVELA

O tribunal na Espanha já havia aceitado o processo, que ainda aponta para a manipulação de contratos. Pela lei, uma eventual condenação máxima poderia resultar em uma prisão de oito anos pelos crimes, ou uma multa milionária.

No entanto, o caso havia sido inicialmente arquivado pela Justiça. Mas, no dia 24 de setembro, uma outra corte ordenou a retomada do processo.

Ao aceitar a reabertura, De La Mata justificou que os contratos “alteraram o livre mercado de transferências de jogadores’’ e que a “livre concorrência’’ foi afetada por um delito. Em sua decisão, obtida pelo Estado, o juiz ainda aponta que um contrato eventual com outra equipe poderia ter sido ainda maior, posição também adotada pela DIS. Por isso, o processo se refere ao crime de corrupção.

O juiz também opta por apontar para a responsabilidade da empresa gestora dos direitos de Neymar, a N&N. Parte dos “contratos simulados’’ haviam sido fechados entre o Barcelona e a empresa, usando uma série de argumentos, como direito de imagem. Mas, para o magistrado, a empresa controlada pelo pai do jogador não mantinha “mecanismos ou modelo de organização e controle para prevenir crimes dessa natureza”.

Na avaliação de De La Mata, os cartolas do Barcelona, entre eles Sandro Rosell, estavam “conscientes” da irregularidade e são responsáveis. A compra do jogador teria sido realizada sem informar suas devidas condições nem ao Santos e nem à DIS. Segundo o juiz, esses são “os indícios principais do crime de corrupção entre particulares”.

Bartomeu ainda tomou iniciativa que “infringia as regras da Fifa e contribuindo para manter o Santos e o DIS na ignorância absoluta dessas operações”. Os contratos assinados ainda seriam, na avaliação do juiz, “uma simulação consciente”.

Em nota, o Barcelona se disse “surpreso’’ com a decisão de reabrir o processo. O clube garantiu que vai recorrer da decisão e lembra que, em julho, o mesmo juiz decidiu encerrar o caso. Para o Barça, De la Mata é “incoerente’’ e sua decisão vai “contra a segurança jurídica’’.

“Temos sido transparentes’’, garante o Barcelona, acusado de ocultar contratos. “Não houve corrupção. Não houve má intenção de nossa parte. Aceitamos que poderia ter sido feito melhor. Mas não houve infração penal’’, concluiu o clube.