Justiça francesa pede 8 meses de suspensão a Brandão por cabeçada

Um promotor francês pediu nesta quinta-feira que a corte de Paris sentencie o atacante brasileiro Brandão a oito meses de suspensão por conta de uma cabeçada no volante Thiago Motta, do Paris Saint-Germain. O jogador do Bastia, de acordo com o pedido, ainda teria que pagar uma multa de 15 mil euros (cerca de R$ 47 mil) ao rival ítalo-brasileiro.

Em agosto, depois da derrota do Bastia para o PSG por 2 a 0, Brandão esperou Thiago Motta no corredor para o vestiário por 20 minutos, depois de ter sido substituído. Quando o rival chegou, o atacante discutiu com o rival e o acertou com uma cabeçada antes de sair correndo.

As imagens foram flagradas por câmeras de tevê e as imagens auxiliaram no julgamento disciplinar da Federação Francesa de Futebol (FFF), que rendeu uma suspensão inicial de seis meses ao atacante. De acordo com esta pena, Brandão terá que se ausentar do Campeonato Francês até fevereiro do ano que vem.

A promotoria do país, no entanto, avaliou a pena como branda e por isso pediu que ela seja ampliada. Uma decisão sobre o caso pode acontecer ainda nesta quinta-feira. Na agressão em questão, Brandão chegou a fraturar o nariz de Thiago Motta.