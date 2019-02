Justiça impede torcida na final da Taça Guanabara entre Fluminense e Vasco

Uma decisão judicial proferida na madrugada deste domingo determinou que a partida final da Taça Guanabara, prevista para às 17h entre Fluminense e Vasco, seja disputada a portas fechadas, ou seja, sem a presença das torcidas dos times cariocas. O jogo ocorrerá neste domingo no Estádio do Maracanã, na zona norte do Rio.

A desembargadora de plantão Lucia Helena do Passo acolheu um pedido do Fluminense, em meio a uma disputa entre os clubes pela alocação de suas torcidas no setor sul do estádio.

O Vasco chegou a informar que seu Departamento Jurídico tentava reverter a decisão da desembargadora de impedir a entrada de torcedores para acompanhar o clássico do futebol carioca. No entanto, a justiça do Rio não concedeu a liminar ao cruzmaltino e ambos clubes farão a final do primeiro turno do Campeonato Carioca sem a presença de seus torcedores.

Fluminense e Vasco chegaram à decisão da Taça Guanabara após vencer Flamengo e Resende, respectivamente, nas semifinais. O clube vascaíno está com aproveitamento de 100% no torneio e enfrenta o tricolor carioca, que perdeu apenas uma partida no torneio, justamente para o rival deste domingo, e tem o melhor ataque da competição.