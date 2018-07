Justiça impõe R$ 500 para entrada de torcedor atleticano

A Justiça mineira expediu liminar na noite desta quinta-feira limitando em R$ 500 o preço dos ingressos para a torcida do Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, no próxima quarta, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A decisão atendeu pedido do Ministério Público Estadual (MPE), que acusou o time celeste, mandante da partida, de promover aumentos de até 833% nos preços dos bilhetes que serão oferecidos ao rival sem a "devida proporção, justificativa e critérios razoáveis".

A diretoria celeste havia oferecido 2.736 ingressos ao adversário para o jogo por um preço de R$ 1 mil cada. Mas, segundo determinação do juiz José Maurício Cantarino Villela, da 29.ª Vara Cível do Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, o Cruzeiro terá que pagar multa de R$ 10 mil para cada bilhete vendido por mais de R$ 500. O magistrado ressaltou que os valores cobrados pela direção cruzeirense tiveram "sensível modificação da classificação dos setores", especialmente no "setor oeste superior", destinado à torcida alvinegra, cujos preços ficaram acima do setor Vip.

O juiz concordou com os argumentos do MPE de que, apesar de as regras da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) permitirem ao mandante definir o valor das entradas para o jogo, qualquer preço deve ser estipulado pelo "mesmo parâmetro" para todo o estádio, sem "a alteração substancial de preços em um mesmo setor". O MPE observou que, apesar de o setor oeste superior também abrigar parte da torcida celeste, os cruzeirenses pagariam apenas R$ 350 pelos mesmos ingressos por causa de dois descontos, de 50% e 30%.

"A fim de adequar o procedimento de cobrança dos ingressos no "Setor Oeste Superior" aos dispositivos do Estatuto do Torcedor e Código de Defesa de Consumidor, é pertinente que seja adotado o porcentual médio aplicado às outras 10 categorias de ingresso existentes", afirmou o juiz. Até a noite desta quinta, o Cruzeiro não havia se manifestado sobre a liminar, da qual ainda cabe recurso.

A disputa em torno dos ingressos para os jogos é mais uma das frentes de batalha na guerra travada entre os dois rivais históricos na inédita final da Copa do Brasil. A decisão do Cruzeiro de oferecer ingressos a R$ 1 mil para os atleticanos foi uma retaliação à direção do Atlético, que pôs à disposição do Cruzeiro o equivalente a cerca de 8% do total de ingressos para a primeira partida da final, realizada no estádio Independência e vencida pelo time alvinegro por 2 a 0.

O jogo foi realizado com torcida única, já que a diretoria celeste recusou os ingressos. No caso da partida de volta, apesar de o Cruzeiro por mais de 2,7 ingressos à disposição do Atlético, a Polícia Militar, após vistoria no Mineirão, limitou em 1.854 os ingressos para a torcida atleticana por questão de segurança. A PM bloqueou um dos três setores que seriam ocupados por alvinegros por causa da proximidade com a torcida rival.