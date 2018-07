Justiça manda Oscar voltar para o São Paulo

SÃO PAULO - Prestes a entrar em campo para defender o Internacional na Copa Libertadores, o meia Oscar precisou mudar seus planos de última hora, na noite desta quarta-feira. Por ordem da Justiça, ele foi cortado da partida contra o The Strongest, na Bolívia, em razão do restabelecimento do seu vínculo com o São Paulo.

A decisão da 16ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região foi comunicada pela CBF à Federação Gaúcha de Futebol nesta quarta, pouco antes do início do jogo contra o The Strongest - Oscar foi substituído por João Paulo na partida. Os advogados do meia ainda devem recorrer da decisão.

O recurso, no entanto, não deverá evitar o retorno de Oscar ao São Paulo. Segundo Carlos Eduardo Ambiel, advogado do clube paulista, a decisão desta quarta será mantida. "Um eventual recurso não altera a decisão de hoje. Esta decisão produz efeito e esclarece a decisão de um mês e meio atrás", diz Ambiel.

"O desembargador que cuida do caso apenas explicitou a obrigação da CBF de voltar a registrá-lo no clube", afirmou o advogado. A decisão desta quarta ratifica a sentença proferida pelo juiz Nelson Bueno do Prado, da 40ª Vara do Estado, no início de fevereiro.

Oscar entrou em litígio com o clube do Morumbi no início de 2010 e, em junho daquele ano, obteve liberação na Justiça para se transferir para o Internacional. Atualmente, tem acordo até 24 de agosto de 2016 com o time gaúcho, que ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso.