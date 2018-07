Justiça marca audiência de conciliação para discutir situação da Portuguesa

Na próxima quarta-feira será realizada uma audiência de conciliação na 59.ª Vara do Trabalho de São Paulo para discutir a situação da Portuguesa. O encontro, marcado pelo juiz Maurício Marchetti vai reunir advogados do clube e representantes de ex-funcionários do clube que cobram R$ 55 milhões em ações trabalhistas da Lusa.

Na audiência serão apresentadas condições de pagamento, que deverão analisadas pelo magistrado. O principal entrave é o destino do Canindé. O estádio está penhorado e o terreno foi avaliado em R$ 123,5 milhões.

O estádio chegou a ser colocado em leilão no ano passado, mas o negócio não evoluiu. A explicação é que apenas pouco mais da metade do terreno (57 mil m²) pertence à Portuguesa. Os outros 43 mil m² são da prefeitura.

Uma das soluções para o fim do imbróglio jurídico está na busca de investidores para bancar o projeto de modernização do estádio e salvar o clube, que está afundado em dívidas. Entre as opções discutidas no ano passado está a implosão da estrutura do Canindé e construção de um hotel, um shopping, uma sede social e ainda uma nova arena para 15 mil pessoas para a Portuguesa mandar seus jogos.